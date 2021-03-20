В Москве задержан хакер, причастный к краже миллиарда у банков

https://static.news.ru/photo/74245a8e-8a4d-11eb-918c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали члена международной хакерской группировки, которая украла у разных банков более одного миллиарда рублей. Он находился в розыске с 2018 года.

Члены группировки, которая называла себя «Авангард», взломали базу ряда российских банков и с помощью операции по конвертации валюты похитили около миллиарда рублей. Отмечается, что деньги переводись на новый счёт, после чего операция «отменялась», а зависшие деньги уходили на счета хакеров.

Большинство членов шайки были пойманы и осуждены на сроки от 5 до 12 лет. На тот момент в бегах находились ещё двое членов группировки — Артём Мазуренко и Антон Якименко. Мазуренко был взят 19 марта, сообщает РИА Новости.

От действий группировки пострадали Промсвязьбанк, а также банки «Уралсиб», «Траст» и «Зенит».

Как утверждает Служба разведки США, Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind. Инцидент произошёл в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. Об этом писал NEWS.ru.

В России на самом высоком уровне отвергли обвинения в причастности к кибератаке.