В Москве задержали участниц Pussy Riot в кокошниках

В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали двух участниц Pussy Riot, а также бывшего фигуранта «акции 27 июля» Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат.
Речь идёт о Марии Алёхиной и Рите Флорес. Об этом
Мы были в верхней одежде, в масках, просто надели кокошники — и секунд через 15 были задержаны, — заявила она.
По словам Алёхиной, они находятся в ОВД «Якиманка» уже два часа, однако никто им так и назвал причину задержания. По данным РБК, источник в правоохранительных органах подтвердил факт задержания в Москве участниц Pussy Riot. При этом в пресс-службе главного управления МВД по столице заявили, что не владеют информацией об этом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в октябре Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.