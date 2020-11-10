В Москве задержали участниц Pussy Riot в кокошниках

https://static.news.ru/photo/9fa9db6c-2345-11eb-b169-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/maria.lirain

В центре столицы сотрудники правоохранительных органов задержали двух участниц Pussy Riot, а также бывшего фигуранта «акции 27 июля» Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат.

Речь идёт о Марии Алёхиной и Рите Флорес. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова самой Алёхиной. Девушка рассказала, что их задержали на улице после того, как они надели кокошники.

Мы были в верхней одежде, в масках, просто надели кокошники — и секунд через 15 были задержаны, — заявила она.

По словам Алёхиной, они находятся в ОВД «Якиманка» уже два часа, однако никто им так и назвал причину задержания. По данным РБК, источник в правоохранительных органах подтвердил факт задержания в Москве участниц Pussy Riot. При этом в пресс-службе главного управления МВД по столице заявили, что не владеют информацией об этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в октябре Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.





