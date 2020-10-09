Участника Pussy Riot арестовали на 30 суток

https://static.news.ru/photo/36466d64-0a56-11eb-987e-fa163e074e61_660.jpg Александр Софеев Фото: sofeev/twitter.com

Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

По словам адвоката Василия Кушнира, его подзащитный признан виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, передаёт «Интерфакс».

Накануне силовики задержали двух участниц группы Pussy Riot Нику Никульшину и Марию Алёхину. Последнюю остановили в дверях редакции телеканала «Дождь», которая находится на втором этаже офисного центра. А 7 октября были задержаны участники группы Pussy Riot Василий Андрианов и Елизавета Дидерих.

Утром 7 октября участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии и вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Они приурочили акцию ко дню рождения Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы», писал NEWS.ru.