В Москве задержали лидера столичной фракции КПРФ Николая Зубрилина. Он сопровождал главу протестного отдела МГК КПРФ Павла Иванова на выходе из осаждённого горкома, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов.

Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38 (адрес ГУ МВД по Москве. — NEWS.ru), на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД «Тверское», — цитирует агентство Попова.

Факт задержания подтвердила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

29 июня члены фракции КПРФ в Мосгордуме покинули заседание столичного парламента. Зубрилин тогда заявил, что коммунисты не признают итоги выборов в Москве по одномандатным округам в Госдуму, итоги электронного голосования, а также итоги голосования по 37-му избирательному округу Москвы по довыборам депутата столичного парламента.

26 июня Зубрилина и ещё девять человек задержали в центре Москвы в ходе мероприятия противников вакцинации.