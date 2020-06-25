В Москве за взятку задержали экс-помощника главы Россельхознадзора

https://static.news.ru/photo/58332a8c-b7a1-11ea-99e5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Натаров Фото: скриншот Stasya879/youtube.com

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании экс-помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова. Причиной стала многомиллионная взятка.

Помимо взяток деньгами, Натаров также подозревается в получении имущественных выгод в виде незаконных услуг различного характера, — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Следователи утверждают, что Натаров получил от представителей разных юрлиц более шести с четвертью миллионов рублей за период работы с 2008 года. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

Помимо этого, экс- помощника главы ведомства также подозревают в растлении несовершеннолетней. По словам родителей школьницы, Натаров оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, когда девочке было всего 13 лет, а в 15 вступил с ней в телесный контакт. Родители опасались, что мужчине удастся избежать наказания. Они направили письмо к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой изъять дело и передать его в Главное управление СК. Натаров полностью отрицает свою вину.

Как передавал NEWS.ru, ранее полицейские задержали чиновника томской мэрии по подозрению в получении крупной взятки. Её размер составлял около 600 тысяч рублей.