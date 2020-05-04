В Москве за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве на ряде строительных объектов работа возобновится с 6 мая. Как отметили в пресс-службе столичного стройкомплекса, это касается работ по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций зданий.

С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций, — сообщили ТАСС в ведомстве. Там подчеркнули, что...