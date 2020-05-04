В Москве за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки увеличилось на 5795 человек.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, число заражённых в столице достигло 74 401. Выздоровели 7573, погибли 764 заболевших.
Ранее эпидемиолог заявил, что вероятность смерти от коронавирусной инфекции для человека моложе 40 лет составляет менее 1%. На летальность и течение коронавируса влияют как генетика, так и своевременность обращения к медикам.
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