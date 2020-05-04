Эпидемиолог оценил риск смерти от COVID-19 людей младше 40 лет

Вероятность смерти от коронавирусной инфекции для человека моложе 40 лет составляет менее 1%. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6%, а для тех, кто старше 80, почти 15%, — приводит его слова «Интерфакс».
По его словам, на летальность и течение коронавируса влияют как генетика, так и своевременность обращения к медикам.
Ранее иммунолог Николай Крючков сопоставил летальность от коронавируса со смертностью от других опасных инфекций. По его словам, чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых патологий. На втором месте — смертность от онкологии, в частности от рака лёгких. По словам медика, даже всем известная ротавирусная инфекция вызывает больше смертей, чем COVID-19, писал NEWS.ru.