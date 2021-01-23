В Москве за сутки выявили 3069 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/33e47eac-5e21-11eb-87f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 3069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили представители городского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Столица продемонстрировала наибольший суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 по стране. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург (2929) и Московская область (1134).

Меньше всех новых случаев было зафиксировано в ЕАО (13), НАО (8) и Чукотском округе (2).

Столичный оперштаб сообщил, что на сегодняшний день с начала пандемии в городе коронавирусом заразились 913 126 человек, 774 550 пациентов сумели выздороветь, 12 969 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 3 719 400 человек, 3 131 760 выздоровели, 69 462 умерли.