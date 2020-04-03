В Москве выявлены случаи нарушения самоизоляции пациентами с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4bde5f50-75b0-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве, они оштрафованы. Об этом заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В Москве за сегодняшний день выявлено 3 случая, — цитирует его РИА Новости.

Данчиков сообщил, что нарушителями оказались три человека, у которых болезнь протекает в лёгкой форме и которые дали согласие проходить лечение дома. При этом они взяли на себя обязательства не выходить из дома и не контактировать с другими лицами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они выходили на улицу. Все трое оштрафованы.

Как писал NEWS.ru, столичный мэр Сергей Собянин подписал закон, который позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тыс. рублей.