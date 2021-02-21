В Москве выявлено 1723 новых случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a298ad8-74e7-11eb-afdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в столице зафиксировано 1723 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в Москве достигло 969 557 человек.

Также выздоровели в Москве 886 273 пациента, из них 1658 — за минувший день. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. С начала пандемии в городе скончались 14 782 человека, в том числе 41 — за последние сутки.

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве, писал NEWS.ru.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 111,3 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 2,4 млн человек, выздоровели за всё время 62,8 млн заболевших.

Лидируют по уровню заболеваемости США. В стране зарегистрировано 28,1 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (11 млн) и Бразилия (10,1 млн). Четвёртое место занимает Великобритания (4,1 млн). РФ находится на пятой строчке рейтинга университета.