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Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

18:16, 04 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Мы по уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях, в конце сентября — начало октября. И эти показатели улучшаются, — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных. При использовании вакцины «Cпутник V» у прошедших процедуру вакцинации вырабатывается высокий титр антител, нейтрализующих коронавирус. Есть вариант, что в будущем такие люди смогут выступать в качестве доноров. Решение о привлечении вакцинированных граждан к донорству плазмы будет принято после завершения необходимых исследований.

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