В Москве вылечили ещё 6891 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8c8f0d6e-35fa-11eb-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили ещё 6891 пациента, у которых был диагностирован коронавирус.

Согласно данным оперштаба, таким образом, общее количество выздоровевших в городе достигло 478 724 человек.

Все пациенты, покидающие больницы по окончании лечения от заболевания, проходят необходимые тесты, чтобы подтвердить выздоровление. Некоторые пациенты остаются под дистанционным наблюдением врачей.

Переболевшие коронавирусом могут помочь тем, кто сейчас борется с заболеванием, став донорами плазмы с антителами к COVID-19, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.