В Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, задержаны 1,7 тысячи, передает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

В Петербурге задержаны 750 из 1,5 тысячи участников, — добавляет агентство.

Как сообщалось ранее, в центре Москве правоохранительные органы задержали участников несанкционированной акции против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Отмечается, что протестующие собрались на акцию на Манежной площади, несмотря на предупреждения властей о её незаконности.

В Кемерово 49-летний местный житель оштрафован судом на сумму в 60 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В региональном главке отметили, что это первый факт наказания по новой административной статье в Кузбассе.