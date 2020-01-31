https://static.news.ru/photo/5d56f200-43fc-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Чаплин Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Москве планируют установить памятник протоиерею Всеволоду Чаплину, скончавшемуся 26 января на 52-м году жизни.

Решение увековечить память священника приняли члены президиума Общественной палаты союзного государства России и Белоруссии.

Работать над памятником будет народный художник России Салават Щербаков, который является автором памятника святому князю Владимиру у Московского Кремля и памятников всех патриархам Русской церкви у храма Христа Спасителя, пишет «Интерфакс».

Кроме того, в память о Чаплине решено установить также памятную доску и учредить литературную премию и стипендию.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата.

Ранее журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий, писал NEWS.ru.