В Москве таксистам с иностранными правами запретят работать

https://static.news.ru/photo/e0a4ed86-cf53-11eb-9aa6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московским агрегаторам такси разослали письма с требованием прекратить подключать к сервису специалистов с иностранными водительскими удостоверениями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

МАДИ (Московская административная дорожная инспекция. — NEWS.ru) потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, — говорится в заявлении.

В дептрансе уточнили, что потребовали от агрегаторов устранить причины нарушений. Если они этого не сделают, то сотрудники департамента обратятся в прокуратуру.

Подчёркивается, что за этот год инспекторы МАДИ на дорогах города выявили больше 1,7 тысячи таких случаев — водители-иностранцы с опытом вождения менее трёх лет получали заказы от крупных сервисов, что является нарушением российского законодательства и небезопасно для самих пассажиров.

В дептрансе напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Стаж вождения при этом должен быть не меньше трёх лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водители автобусов и такси, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, к работе допускаться не будут.