СК начал проверку точек аренды электросамокатов в Москве

Следственный комитет начал проверку точек по прокату электросамокатов в Москве. Об этом пишет Baza.

Проверку начали сотрудники Замоскворецкого следственного отдела. Они решили выяснить, чьи пункты по прокату электросамокатов установлены в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, какие у них есть разрешения, а также другие важные детали.

Уточняется, что проверка стартовала в рамках делопроизводства по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело в том, что в парке часто катаются на таких транспортных средствах, не соблюдая требования безопасности, из-за чего случаются происшествия, в том числе и с детьми.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Валерию Зюзину, в июне сбившему на электросамокате ребёнка. Мужчина врезался в мальчика на велосипеде, и ребёнок ударился головой об асфальт.

В России за первое полугодие 2021 года произошло в общей сложности 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.