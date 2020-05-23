В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/3aed5112-9cc8-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько десятков тысяч москвичей уже прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Программа масштабного исследования популяционного иммунитета была объявлена правительствам Москвы.

На сегодняшний день мы имеем более 50 тысяч обследований москвичей. Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч — это только начало, — цитирует Хрипуна ТАСС.

С 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к COVID-19. Приглашения на сдачу анализа рассылают произвольно выбранным горожанам. Таким образом выявляют несколько групп населения: пациентов с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, а также переболевших и бессимптомных носителей.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Росздравнадзоре предупредили, что положительный результат экспресс-теста на антитела к коронавирусу вовсе не обязательно является свидетельством того, что у человека есть иммунитет именно к COVID-19. Он может быть против других, более ранних штаммов.