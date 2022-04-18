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В Москве прошёл финал чемпионата по поеданию хинкали
Общество

В Москве прошёл финал чемпионата по поеданию хинкали

08:31, 19 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Чемпионат по поеданию хинкали прошёл в Москве. В столице к проведению соревнований подошли максимально серьёзно и ответственно. Чемпионат проходили в два этапа: на первом, групповом, отбор проходил в 13 ресторанах сети-организатора по всей Москве. Участнику давалась одна минута на то, чтобы установить рекорд.

Потрудиться пришлось поварам — одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук. Хотя сами организаторы признали, что это с большим запасом, ведь съесть больше десяти физически очень сложно. Специально для участников чемпионата их подавали тёплыми, а не горячими.

На втором этапе в битве сошлись 13 победителей первого отборочного тура, на установление нового рекорда им давали уже по две минуты. Победитель получил полмиллиона рублей.

Талисман чемпионата

Артём Соболев/NEWS.ru

Приготовление хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Приготовление хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Приготовление хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участник чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участник чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники готовы к заключительному этапу чемпионата

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участник чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Участник чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Производится контрольный подсчёт

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники чемпионата по поеданию хинкали ожидают объявления победителя

Артём Соболев/NEWS.ru

Победитель чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Победитель чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

Победитель чемпионата по поеданию хинкали

Артём Соболев/NEWS.ru

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