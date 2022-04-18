В Москве прошёл финал чемпионата по поеданию хинкали

Чемпионат по поеданию хинкали прошёл в Москве. В столице к проведению соревнований подошли максимально серьёзно и ответственно. Чемпионат проходили в два этапа: на первом, групповом, отбор проходил в 13 ресторанах сети-организатора по всей Москве. Участнику давалась одна минута на то, чтобы установить рекорд.

Потрудиться пришлось поварам — одновременно сварили почти 200 хинкали. Каждому участнику положили по 15 штук. Хотя сами организаторы признали, что это с большим запасом, ведь съесть больше десяти физически очень сложно. Специально для участников чемпионата их подавали тёплыми, а не горячими.

На втором этапе в битве сошлись 13 победителей первого отборочного тура, на установление нового рекорда им давали уже по две минуты. Победитель получил полмиллиона рублей.