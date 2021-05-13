В Москве прооперировали одного из пострадавших в Казани детей

https://static.news.ru/photo/c0720db8-b488-11eb-a97d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи прооперировали одного из пострадавших в результате стрельбы в Казани детей. Состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжёлое, сообщает «Интерфакс».

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала агентству, что операция была проведена 13 мая. Хирургам потребовалось пять часов, чтобы удалить из тела школьника дробь, застрявшую в области шеи и позвоночника.

По её словам, в настоящее время угрозы для жизни ребёнка нет. Он находится в реанимации, на ИВЛ. В дальнейшем будет решаться вопрос о его переводе на самостоятельное дыхание.

К операции также готовят второго ребёнка, доставленного в больницу из Казани. Это девочка, ей предстоит удалить инородные тела из груди.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Как сообщалось, всего в Москву доставили девять пострадавших в результате нападения на казанскую школу. Состояние одного из них медики оценивали как крайне тяжёлое, а ещё четверых — как тяжёлое.