В Москве прооперировали одного из пострадавших в Казани детей

Московские врачи прооперировали одного из пострадавших в результате стрельбы в Казани детей. Состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжёлое, сообщает «Интерфакс».
Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина
По её словам, в настоящее время угрозы для жизни ребёнка нет. Он находится в реанимации, на ИВЛ. В дальнейшем будет решаться вопрос о его переводе на самостоятельное дыхание.
К операции также готовят второго ребёнка, доставленного в больницу из Казани. Это девочка, ей предстоит удалить инородные тела из груди.
Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура по погибшим.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Как сообщалось, всего в Москву доставили девять пострадавших в результате нападения на казанскую школу. Состояние одного из них медики оценивали как крайне тяжёлое, а ещё четверых — как тяжёлое.