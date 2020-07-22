В Москве приняли закон о штрафах за борщевик на земельных участках

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков.
По
За — 42, против — нет, воздержались — один, — объявил результаты голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В частности, закон предполагает обязанность собственников земельных участков удалять борщевик. За игнорирование требования предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и от 150 до 700 тыс. рублей — для юридических лиц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий раскритиковал идею штрафовать за борщевик Сосновского и предложил стимулировать земледелие.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен