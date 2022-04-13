В Москве отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

Москвичи больше не смогут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус через ЕМИАС, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь сдать тест можно либо по назначению врача, либо за деньги.

Во время действия объявленных мер по борьбе с коронавирусом жители столицы могли записаться на бесплатное ПЦР-тестирование через личный кабинет ЕМИАС или по телефону. Однако, по данным источников издания, сейчас медицинским работникам негласно рекомендовали как можно реже использовать ПЦР-тесты из-за дефицита реактивов и отправлять на анализ только тех пациентов, у которых «ковид налицо».

Также москвичи могут сдать тест в платных лабораториях. Бесплатные тесты продолжат делать при госпитализации в больницу с признаками COVID-19.

В Москве, по данным на 13 апреля, за сутки выявили 933 случая COVID-19. В больницу при этом попали 185 пациентов, а 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего по России зафиксировано 11 754 новых случая заражения.

Ранее стало известно, что в начале апреля резко сократилось число россиян, сдающих ПЦР-тесты, вместе с тем уменьшилась и доля положительных результатов — до 5%. В феврале же россияне сдавали в сутки по 30 тысяч тестов, это были максимальные в 2022 году показатели.