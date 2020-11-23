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В Москве от коронавируса вылечился ещё 5601 человек

09:29, 24 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских больниц в течение прошедших суток по выздоровлении выписали ещё 5601 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Теперь число горожан, которые смогли справиться с болезнью, увеличилось до 416 242 человек. Количество выздоровевших продолжает расти.

Перед выпиской специалисты проводят необходимые исследования, с помощью которых подтверждается отсутствие заболевания. Пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации, передаёт телеканал «Москва 24».

В общей сложности, по имеющимся сведениям, с начала пандемии в столице коронавирусом заразились 560 579 человек. Жертвами инфекции стали 8379 москвичей.

Как ранее писал NEWS.ru, несмотря на возросшую нагрузку из-за коронавируса, в Москве продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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