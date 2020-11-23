Собянин рассказал о ситуации с оказанием медпомощи в Москве

https://static.news.ru/photo/a879c3c8-2d96-11eb-8afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на возросшую нагрузку из-за коронавируса, в Москве продолжают стабильно оказывать все виды медицинской помощи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В Москве продолжают напряжённо, но стабильно оказываться все спектры медицинской помощи: экстренная помощь, плановая помощь, работа скорой помощи, амбулаторного звена, поликлиническая помощь, — цитирует РИА Новости московского градоначальника.

Ранее Собянин также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве остаётся управляемой и контролируемой. По словам мэра, на прошлой неделе серьёзного всплеска заболеваемости не произошло. По загрузке коечного фонда наблюдается небольшое высвобождение в больницах, хотя сами цифры по количеству госпитализируемых высокие.

Как сообщал NEWS.ru, Собянин отметил более продолжительный, но контролируемый характер ситуации с коронавирусом по сравнению с весной.