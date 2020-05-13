В Москве от коронавируса вылечились ещё 1864 человека

В России в первом квартале 2020 года зарегистрировано 142,6 тысячи актов о расторжении брака. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Также с начала года в стране было зарегистрировано 157,1 тысяч актов о заключении брака — на 3,8 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава Национального родительского комитета Ирина...