Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1864 человека

10:01, 13 мая 2020

На территории Москвы за прошедшие 24 часа ещё 1864 пациента вылечились на коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 13 мая сообщила заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По её словам, в данный момент столичные врачи вылечили в общей сложности 21 506 жителей города от заражения COVID-19.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506, — цитирует ТАСС Анастасию Ракову.

Как ранее писал NEWS.ru, в России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медиков находятся около 259 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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