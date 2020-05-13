Почти 259 тысяч россиян остаются под наблюдением медиков из-за COVID-19

В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медиков находятся около 259 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением в России остаётся 259 тыс. человек, — гласит сообщение.
В Роспотребнадзоре отметили, что с начала пандемии в РФ было проведено более 5,9 млн тестов на коронавирус. За минувшие сутки — 177 тысяч,
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в их семье. По словам спортсменки, они с мужем решились на госпитализацию, чтобы не подвергать риску заражения близких.
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