Почти 259 тысяч россиян остаются под наблюдением медиков из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a2afeca6-94e4-11ea-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медиков находятся около 259 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в России остаётся 259 тыс. человек, — гласит сообщение.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала пандемии в РФ было проведено более 5,9 млн тестов на коронавирус. За минувшие сутки — 177 тысяч, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в их семье. По словам спортсменки, они с мужем решились на госпитализацию, чтобы не подвергать риску заражения близких.