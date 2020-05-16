В Москве от COVID-19 скончался 71 пациент

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончался ещё 71 человек.
В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Накануне сообщалось о 74 умерших. Общее число летальных исходов в столице составило 1503 человека.
В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что заразиться коронавирусом можно даже через пачку чипсов.
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