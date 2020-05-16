В Москве от COVID-19 скончался 71 пациент

https://static.news.ru/photo/ee5bfeca-6400-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончался ещё 71 человек.

В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне сообщалось о 74 умерших. Общее число летальных исходов в столице составило 1503 человека.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что заразиться коронавирусом можно даже через пачку чипсов.