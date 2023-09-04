В Москве ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг: что украли, кто задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Рутберг

Квартиру народной артистки России Юлии Рутберг ограбили в Москве. По факту происшествия сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина Узбекистана. Что украли, как на случившееся отреагировала актриса?

Кража произошла 2 сентября, когда Рутберг находилась на гастролях в Иркутске. Артистка рассказала MK.RU, что на момент взлома ее 85-летняя мать и другие родственники также отсутствовали дома.

«Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу», — заявила она.

Что украли из дома Юлии Рутберг

По словам соседей по дому на Смоленской-Сенной площади, площадь жилья Рутберг составляет порядка 88 квадратных метров на 11-м этаже, где расположено две квартиры.

Злоумышленники взломали замок и вынесли из жилища актрисы два миллиона рублей и €7 тысяч. Также, по данным РЕН ТВ, сын актрисы при обращении в полицию сообщил, что, помимо денег, преступники похитили драгоценности.

Народная артистка рассказала «Звезде», что из дома были вынесены все ее сбережения.

«Очень обидно — все заработанные деньги были там. Но, к счастью, все мои близкие и родные живы», — сказала она.

Кого задержали по факту ограбления Рутберг

Сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого во взломе московской квартиры Юлии Рутберг. Личность предполагаемого злоумышленника была установлена благодаря камерам видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Сейчас полицейские также разыскивают домработницу Рутберг, которая, предположительно, могла участвовать в преступной схеме, однако в ее причастность к краже сама актриса не верит.

«Да ну, это бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь. Сейчас ничего не могу сказать», — сказала она «360».

Когда еще Юлия Рутберг была жертвой кражи

В 2020 году Юлия Рутберг обратилась в суд с иском о взыскании трех миллионов рублей со знакомого риелтора, который отказался возвращать взятые в долг деньги. Изначально актриса и ее адвокат Никита Глушков намеревались решить проблему мирным путем, однако мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Хамовнический суд Москвы постановил вернуть Рутберг средства в полном объеме. Кроме того, суд вынес решение о взыскании процентов за пользование чужими средствами.

«Приставы приступают к реализации имущества. У ответчика имеется в собственности комната в Москве, земельный участок и дом. На эти объекты наложен арест и соответственно процедура идет полным ходом», — уточнил Никита Глушков StarHit.

Кто еще из артистов сталкивался с кражей

Российская артистка Анна Снаткина 25 августа этого года сообщила, что ее обокрали почти на 75 тысяч рублей. Артистка наняла доставщика, чтобы передать ювелирные украшения из Истринского района Подмосковья на Тверскую улицу в Москве. После замены сотрудника службы новый курьер привез посылку Снаткиной по указанному адресу, но она оказалась пустая. Актриса оценила ущерб в 75 600 рублей и обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал «112».

В марте 88-летняя актриса Наталья Фатеева заподозрила домработницу в ограблении. Когда артистка вернулась домой после лечения в больнице, то не обнаружила многих вещей, включая продукты питания. По данным Telegram-канала «112», помощница была объявлена в розыск, однако сообщалось, что к тому моменту женщина уже могла уехать в родной Узбекистан.

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