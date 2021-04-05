В Москве назвали самые высокооплачиваемые вакансии

https://static.news.ru/photo/fb68b344-969d-11eb-8543-96000091f725_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в столице подготовил сервис «Работа.ру».

Лидирующую позицию заняла вакансия стоматолога-имплантолога с зарплатой в 400 тысяч рублей. От кандидата требуются высшее медицинское образование, действующие сертификаты на медицинскую деятельность, а также релевантный опыт работы не менее пяти лет.

Следом идёт предложение о работе менеджером по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет, которому предлагают заработок до 350 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что зачастую зарплата на этой должности состоит из оклада и премии от продаж, а работодатель требует соблюдать дресс-код в офисе.

На зарплату до 300 тысяч рублей могут рассчитывать менеджеры по продукту мобильного приложения в IT-компании и няни-гувернантки с опытом работы от трех лет. В первом случае работодатель предлагает оплатить повышение квалификации и отправляет сотрудника на профильные конференции. Во втором необходимо высшее педагогическое и музыкальное образование, желательно знание английского языка.

Хостес в ночном клубе и врач-косметолог могут устроиться на работу с заработком до 200 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее подборку вакансий с самыми высокими зарплатами в России составили специалисты сервиса HeadHunter. Они подобрали варианты трудоустройства с окладом от 100 тысяч рублей.