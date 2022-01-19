В Москве началась гражданская панихида по Михаилу Зеленскому

В Москве началась гражданская панихида по почившему журналисту и телеведущему Михаилу Зеленскому. Она началась в 11:15 на Троекуровском кладбище в ритуальном зале. Об этом сообщают корреспонденты NEWS.ru.

В 10:45 родственники журналиста первыми зашли в зал для прощания. Мама телеведущего, как рассказали журналистам, находится у гроба и пребывает «в очень плохом состоянии».

Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста назвали сердечный приступ, ставший следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Вдова телеведущего Мила Рубинчик рассказала, что, несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, спасти Михаила медикам не удалось.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию прощаний и похорон Михаила Зеленского.