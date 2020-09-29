В Москве на две недели закроют детские досуговые организации

https://static.news.ru/photo/b39723fa-0239-11eb-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посещение государственных детских досуговых организаций приостановят в Москве с 5 по 18 октября включительно. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы, — говорится в документе.

В Москве, как и во всём мире, растёт число новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице подтверждено 2300 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 969 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку.