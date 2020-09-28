Московских школьников отправят на каникулы с 5 по 18 октября

https://static.news.ru/photo/a8623200-0224-11eb-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, — сказано в тексте документа.

Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.

Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее. Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье, — подчеркнул мэр.

Как сообщал NEWS.ru ранее, нарастание числа заболевших коронавирусом нового типа в РФ произойдёт, вероятнее всего, через 2–3 недели, то есть в середине октября, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.