В Москве на акцию протеста пришли жена и мама Навального

https://static.news.ru/photo/d35176e2-5d78-11eb-aa20-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

На несанкционированную акцию протеста в Москве пришли жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и его мать Людмила Ивановна.

Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо! — написала в социальной сети Instagram Юлия Навальная.

О том, что к акции присоединилась Людмила Навальная, написала в Twitter фотограф Александра Астахова.

Людмила Ивановна Навальная на Тверской! Людей по ощущениям очень много! Мы отошли от толпы для фотографии, — сообщила Астахова.

Ранее протестующие на Пушкинской площади в Москве напали на силовиков. Мужчину-полицейского толкнули, а с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет. Ещё один сотрудник полиции пострадал после того, как его затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор.

Также полицию закидывают снежками и кусками льда. Протестующие пытаются создать давку и спровоцировать силовиков, чтобы отбить задержанных. Полицейские предупреждают собравшихся, что акция незаконная, и просят всех её участников покинуть площадь. Наиболее активные протестующие задерживаются. По данным МВД, всего на акцию в столице пришли около четырёх тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, протестующие в Москве двинулись в сторону Манежной площади. Среди участников, по словам очевидцев, звучат призывы пойти на Красную площадь и встать перед Кремлём. По имеющейся информации, в столице задержали более 30 человек, в частности сторонницу Навального Любовь Соболь и блогера Илью Варламова.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Навального проходят 23 января в городах России. Сотрудники штабов оппозиционера призвали принять участия в акциях протеста и требовать освобождения оппозиционера.

Навального задержали 17 января после прилёта из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. Оппозиционера обвиняют в нарушении режима условного наказания по так называемому делу «Ив Роше». Прокуратура требует для него реального тюремного срока.