В Москве дождь идёт уже семь часов

Дождь в столице, который начался ранним утром, не прекращается уже более семи часов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, он будет идти весь день, а за сутки выпадет 40 миллиметров осадков, это три четверти месячной нормы.
Большая их часть выпадет в дневное время, и даже может быть установлен рекорд, который превысит предыдущий в два раза. Для Москвы,
Как писал NEWS.ru, москвичей ожидает наступление климатического лета на следующей неделе.
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