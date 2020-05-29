В Москве дождь идёт уже семь часов

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В Москве в следующий четверг, 5 июня, воздух прогреется до плюс 20 градусов, а к выходным наступит настоящее климатическое лето. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице ожидается потепление до 20–25 градусов и выше. Но уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и...