Общество

В Москве дождь идёт уже семь часов

13:47, 29 мая 2020 25
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в столице, который начался ранним утром, не прекращается уже более семи часов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, он будет идти весь день, а за сутки выпадет 40 миллиметров осадков, это три четверти месячной нормы.

Большая их часть выпадет в дневное время, и даже может быть установлен рекорд, который превысит предыдущий в два раза. Для Москвы, передаёт РИА Новости, суточный рекорд составляет 26,1 миллиметра. При этом абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году. Тогда было зафиксировано 39 миллиметров осадков.

Как писал NEWS.ru, москвичей ожидает наступление климатического лета на следующей неделе. 

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