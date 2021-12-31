В Москве для родителей в многодетных семьях сделали бесплатный проезд

С 1 января 2022 года в Москве оба родителя в многодетных семьях получили право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта столичного региона. Эта же норма касается и всех детей из таких семей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет, следует из вступивших в силу изменений в закон о соцподдержке семей с детьми в столице. Текст закона опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующий документ ранее одобрили депутаты Мосгордумы. До этого правом ездить бесплатно мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения в образовательных учреждениях.

Отмечается, что новые меры поддержки дают равные права родителям и более чем трём тысячам несовершеннолетних детей.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры поддержки для многодетных россиян. Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что труд многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, необходимо официально признавать. К нему должны прилагаться зарплата и пенсия, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.