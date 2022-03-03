В Москве арестованы 60 человек за участие в несогласованных митингах

Столичные суды арестовали 60 участников прошедших за последние дни несогласованных акций протеста в Москве, сообщил официальный представитель Мосгорсуда Дмитрий Овешников. Большинство задержанных получило наказание в виде штрафов, передаёт ТАСС.

Суды арестовали 60 человек, признав их виновными по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение правил организации или проведения митинга». Однако большая часть задержанных людей, более 200 человек, получила наказание в виде штрафов, — заявил он.

Как сообщалось, 24 февраля в ходе несанкционированного антивоенного митинга в центре Москвы были задержаны 600 человек, полиция и ОМОН в ходе задержаний не применяли спецсредства. Кроме того, были задержаны участники митингов и одиночных пикетов в ряде российских городов: Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке.

В Кремле заявили, что граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незаконные акции. Поэтому в отношении нарушителей «были приняты определённые меры».