В московском метро начали тестировать оплату «лицом»

В московском метро стартовал новый этап тестирования Face Pay — теперь систему оплаты «лицом» пробует на себе фокус-группа пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Систему тестируют на Филёвской линии. Она устроена так, что считывает лицо пассажира и автоматически соотносит его с привязанной банковской картой. Пока что в фокус-группе тысяча человек, однако планируется расширять тестирование на все линии метро и до конца года ввести систему в обиход.

Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации, — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделить женщинам в метро отдельные вагоны, чтобы обезопасить их от домогательств в общественном транспорте.