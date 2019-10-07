https://static.news.ru/photo/0ebc6a62-e8f8-11e9-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Бойцовский клуб», в котором участвовали ученики пятых-шестых классов, выявили московские полицейские в одной из школ столицы. Регулярные поединки устраивали старшеклассники, они же принимали ставки на победителя и вели видеозаписи побоища.

Ролики с боями школьники выкладывали в Интернет. После того как видеозаписи получили широкую огласку, ситуацией в образовательном учреждении заинтересовались правоохранительные органы.

Однако для самих учеников существование «бойцовского клуба» оказалось не новостью, сообщает телеканал « Звезда ». По их словам, ареной для поединков служит старый овраг на берегу реки. Там регулярно собираются юные бойцы и те, кто жаждет зрелищ или подвластен азарту и хочет выиграть на тотализаторе.

Сейчас полицейские проверяют школу и пытаются выявить всех организаторов и участников драк. После выяснения всех обстоятельств будет принято правовое решение.

Ранее, как писал News.ru, в Интернете появилось видео, на котором несколько подростков издеваются над одноклассником в школьном туалете и засовывают его головой в унитаз. Ситуацию взяла на контроль московский омбудсмен Татьяна Потеева. Возбуждено уголовное дело о побоях.