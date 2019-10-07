Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Бойцовский клуб», в котором участвовали ученики пятых-шестых классов, выявили московские полицейские в одной из школ столицы. Регулярные поединки устраивали старшеклассники, они же принимали ставки на победителя и вели видеозаписи побоища.

Ролики с боями школьники выкладывали в Интернет. После того как видеозаписи получили широкую огласку, ситуацией в образовательном учреждении заинтересовались правоохранительные органы.

Однако для самих учеников существование «бойцовского клуба» оказалось не новостью, сообщает телеканал «Звезда». По их словам, ареной для поединков служит старый овраг на берегу реки. Там регулярно собираются юные бойцы и те, кто жаждет зрелищ или подвластен азарту и хочет выиграть на тотализаторе.

Сейчас полицейские проверяют школу и пытаются выявить всех организаторов и участников драк. После выяснения всех обстоятельств будет принято правовое решение.

Ранее, как писал News.ru, в Интернете появилось видео, на котором несколько подростков издеваются над одноклассником в школьном туалете и засовывают его головой в унитаз. Ситуацию взяла на контроль московский омбудсмен Татьяна Потеева. Возбуждено уголовное дело о побоях.

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