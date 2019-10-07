«Бойцовский клуб», в котором участвовали ученики пятых-шестых классов, выявили московские полицейские в одной из школ столицы. Регулярные поединки устраивали старшеклассники, они же принимали ставки на победителя и вели видеозаписи побоища.
Ролики с боями школьники выкладывали в Интернет. После того как видеозаписи получили широкую огласку, ситуацией в образовательном учреждении заинтересовались правоохранительные органы.
Однако для самих учеников существование «бойцовского клуба» оказалось не новостью, сообщает телеканал «
Сейчас полицейские проверяют школу и пытаются выявить всех организаторов и участников драк. После выяснения всех обстоятельств будет принято правовое решение.
Ранее, как писал News.ru, в Интернете появилось видео, на котором несколько подростков издеваются над одноклассником в школьном туалете и засовывают его головой в унитаз. Ситуацию взяла на контроль московский омбудсмен Татьяна Потеева. Возбуждено уголовное дело о побоях.
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