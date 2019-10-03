В ситуации с издевательствами над учеником столичной школы № 1536 будет разбираться омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Для разговора с директором и участниками конфликта в учебное заведение приедут представители управления по детству.
Причиной стало видео, недавно появившееся в Интернете, передаёт
Будем разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться. Надо переговорить с участниками процесса, с классным руководителем, с директором, мы будем работать в этом направлении, — сказала она.
Правозащитница отметила, что из-за отсутствия детского омбудсмена в данный момент эти функции на себя возьмёт управление по детству.
В связи с инцидентом следователи завели уголовное дело по статье «Побои», сообщила в свою очередь старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. Проверку проводит и московский департамент образования и науки, в отношении виновных примут меры.
3 октября следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе, писал News.ru.
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