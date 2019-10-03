https://static.news.ru/photo/31368bc0-e5bc-11e9-8706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В ситуации с издевательствами над учеником столичной школы № 1536 будет разбираться омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Для разговора с директором и участниками конфликта в учебное заведение приедут представители управления по детству.

Причиной стало видео, недавно появившееся в Интернете, передаёт РИА Новости . Одноклассники опустили мальчика головой в унитаз и выложили запись с издевательствами в одну из социальных сетей.

Будем разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться. Надо переговорить с участниками процесса, с классным руководителем, с директором, мы будем работать в этом направлении, — сказала она.

Правозащитница отметила, что из-за отсутствия детского омбудсмена в данный момент эти функции на себя возьмёт управление по детству.

В связи с инцидентом следователи завели уголовное дело по статье «Побои», сообщила в свою очередь старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова. Проверку проводит и московский департамент образования и науки, в отношении виновных примут меры.

3 октября следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе, писал News.ru.