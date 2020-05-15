В Московской области назвали количество приезжих пациентов с коронавирусом

С момента начала пандемии коронавируса в Подмосковье было зафиксировано более трёх тысяч пациентов с коронавирусом, приехавших из-за границы и других российских регионов.
Об этом сообщили в подмосковном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. По его данным, всего в регионе было выявлено 3038 случаев коронавируса среди лиц, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области,
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,94, в Москве — до 0,84. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. Это наименьшие показатели за период эпидемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен