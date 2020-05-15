Ниже единицы: коэффициент распространения коронавируса в РФ обновил минимум

https://static.news.ru/photo/03328678-9685-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,94, в Москве — до 0,84. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. Это наименьшие показатели за период эпидемии.

В Подмосковье коэффициент опустился до самого низкого значения в 0,92. Кроме того, ниже единицы этот показатель фиксируется ещё в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших — в Краснодарском крае и в Свердловской области, приводит расчёты ТАСС.

В методических рекомендациях Роспотребнадзора отмечается, что при значении коэффициента ниже 1 можно начать смягчение ограничительных мер. Для этого на 100 тысяч жителей должно проводиться не менее 70 тысяч тестов и 50% мест в больницах должны оставаться свободными.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 летальных исходов. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 262 843 случая инфицирования. В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 случаев инфицирования, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, писал NEWS.ru.