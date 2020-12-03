В монастыре в Курганской области произошла вспышка коронавируса

https://static.news.ru/photo/ff9a6d5e-3563-11eb-8496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько представителей братии Успенского Далматовского мужского монастыря, расположенного в Курганской области, заразились коронавирусной инфекцией. Из-за этого службы в монастыре были временно отменены, рассказал наместник обители игумен Варнава (Аверьянов).

По его словам переболели уже около десятка человек, в том числе и сам настоятель.

Я вернулся из больницы вчера, была пневмония, 22% поражения лёгких. В связи с заболеваемостью службы в монастыре последние две недели не велись, — цитирует Варнаву РИА Новости.

Он уточнил, что службы возобновятся 3 декабря вечером.

По данным сайта монастыря, в братии Успенского монастыря состоят 22 человека, в том числе 17 монашествующих и 5 послушников. Обитель была основана в 1646 году старцем Далматом.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 3 декабря в Курганской области подтверждены 103 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9114 инфицированных.

В целом по России, как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы и составил 0,99. Это значение достигнуто впервые с конца августа.