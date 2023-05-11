В Минздраве захотели научить психиатров толерантности Заслуженный врач РФ Говорин рассказал о необходимости обучить психиатров толерантности

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Минздрав разработал примерную программу повышения квалификации для психиатров, психотерапевтов и клинических психологов, в рамках которой их научат соблюдать принципы толерантности и разбираться в сценариях внутрисемейных отношений, пишет «Парламентская газета». Уже имеющим квалификацию специалистам предлагают за 36 часов освоить программу «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей». Заслуженный врач РФ Николай Говорин отметил в разговоре с изданием, что в текущей ситуации это необходимо.

Он напомнил, что отдельное направление психиатрии в чрезвычайных ситуациях начало формироваться еще в СССР в 1988 году, когда при землетрясении в Армении потребовалась помощь большому числу пострадавших. В 1990-е годы возникло социальное стрессовое расстройство, которое затронуло целые слои населения.

Многие не знали, как дальше жить, оказались невостребованными. В обществе изменились ценностные ориентации и приоритеты, — рассказал врач.

Говорин отметил, что сейчас помощь потребуется участникам СВО, их семьям, а также свидетелям травмирующих событий, в том числе и детям. По его словам, сейчас важно оказывать им своевременную помощь, чтобы избежать деформации личностей. Врач подчеркнул, что психиатры должны терпимо относиться к другим людям, вне зависимости от убеждений и их культурных ценностей, а также уметь работать с разными социальными и возрастными группами.

В новую программу повышения квалификации могут войти как онлайн-лекции, так и практические занятия. В нее хотят включить очные тренинги, отработку навыков, обсуждение разных тактик и ролевые игры. По итогу специалист должен будет пройти аттестацию, чтобы доказать, что он приобрел необходимые компетенции в процессе курса.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее предложил оказывать школьникам дополнительную психологическую помощь в период подготовки к экзаменам. По его словам, ученики испытывают сильный стресс, так как осознают, что от результатов итогового экзамена зависит их будущее поступление в вузы.