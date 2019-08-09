https://static.news.ru/photo/e76bfd90-bba4-11e9-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности.

До 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности, — подчеркнул эксперт.

Замминистра отметил, что регулярная физическая активность позволяет сократить риск этих заболеваний. По его словам, у каждого возраста есть свои нормы физактивности, с которыми необходимо ознакомиться.

Ранее известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте». Так, боль в груди длительностью от одного часа до четырёх недель, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок (случается за час до приступа) являются главными симптомами, на которые необходимо немедленно обратить внимание и обратиться к медикам, писал News.ru.