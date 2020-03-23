https://static.news.ru/photo/e4fe6808-6ce9-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активность коронавирусной инфекции может пойти на спад с приходом тепла. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона в любом случае. В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить всю планету, несостоятельны. По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку все страны мира предпринимают усилия для её сдерживания.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минздраве рассказали о группах риска по коронавирусу. Как пояснила главный геронтолог ведомства Ольга Ткачёва, вирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для пациентов с рядом заболеваний. Среди них — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Кроме того, в группе риска те, кто перенёс трансплантацию органов, и больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.