В Минздраве назвали число ревакцинированных от COVID-19 россиян

В России повторно от коронавируса привились примерно 1,8 млн человек. Об этом в ходе форума «Биотехмед» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости. Кампания по ревакцинации стартовала в стране 30 июня.

Вакцинацию повторную прошли 1,8 миллиона человек, — цитирует агентство министра.

Для ревакцинации рекомендована облегчённая версия вакцины «Спутник V» — «Спутник Лайт», которая предполагает однократное введение препарата. Кроме того, в России зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона-Н». Он содержит то же действующее вещество, которое присутствует в «ЭпиВакКороне», но синтезирован другим способом.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, повторно прививаться следует не позднее семи месяцев после первой процедуры. Он пояснил, что примерно у трети привитых антитела сразу не вырабатываются в достаточном количестве или их уровень быстро снижается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на полную готовность инфраструктуры, темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего. По его мнению, причиной является недостаточно активная прививочная кампания. Он призвал сограждан прививаться, подчеркнув, что это — единственный способ спасти жизнь в период пандемии.