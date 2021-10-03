В Минздраве назвали число ревакцинированных от COVID-19 россиян
Сергей Попов
Сергей Попов
14:25, 04 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В России повторно от коронавируса привились примерно 1,8 млн человек. Об этом в ходе форума «Биотехмед» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости. Кампания по ревакцинации стартовала в стране 30 июня.
Вакцинацию повторную прошли 1,8 миллиона человек, — цитирует агентство министра.
Для ревакцинации рекомендована облегчённая версия вакцины «Спутник V» — «Спутник Лайт», которая предполагает однократное введение препарата. Кроме того, в России зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона-Н». Он содержит то же действующее вещество, которое присутствует в «ЭпиВакКороне», но синтезирован другим способом.
По мнению иммунолога Николая Крючкова, повторно прививаться следует не позднее семи месяцев после первой процедуры. Он пояснил, что примерно у трети привитых антитела сразу не вырабатываются в достаточном количестве или их уровень быстро снижается.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на полную готовность инфраструктуры, темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего. По его мнению, причиной является недостаточно активная прививочная кампания. Он призвал сограждан прививаться, подчеркнув, что это — единственный способ спасти жизнь в период пандемии.