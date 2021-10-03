Песков раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в России

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Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, причиной данной ситуации является недостаточно активная кампания по мотивации россиян вакцинироваться, передаёт РИА Новости.

Пользуясь случаем, мы ещё раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии, — сказал пресс-секретарь президента.

Согласно данным Минздрава, в России первый компонент вакцины получили свыше 49 млн человек. Полностью процедуру прошли порядка 40 млн граждан.

Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Он предупредил, что из-за пандемии предстоящий сезон гриппа будет «напряжённым».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работающих граждан. Глава региона Евгений Куйвашев назвал это единственной альтернативой локдауну.