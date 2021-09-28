В Минтруде рассказали, как получить деньги за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованные дни отпуска работник может получить при увольнении. В Минтруде также напомнили о праве граждан на ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщается в Instagram ведомства.

Минтруд разъяснил , в каких случаях можно получить компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом подчёркивается, что каждый сотрудник организации имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако в некоторых случаях его можно заменить на денежную выплату. Например, в случае увольнения ему должны выплатить расчёт за все неиспользованные дни отпуска. А если основной ежегодный отпуск превышает 28 календарных дней, то остальную неиспользованную часть также можно заменить денежной выплатой.

В некоторых случаях полный срок отпуска предоставляется работнику в обязательном порядке. Это, например, касается будущих матерей, несовершеннолетних работников и трудящихся при вредных или опасных условиях. Однако в случае, если у них образовались неиспользованные дни отпуска, они также могут получить компенсацию.

Ранее депутат Госдумы Виталий Бахметьев рассказал изданию URA.RU, что в России из-за нехватки средств в бюджете невозможно поднять минимальный размер оплаты труда выше текущих значений. По мнению парламентария, увеличение должно быть поэтапным.