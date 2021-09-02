В Минтруде назвали число пенсионеров, получивших «путинские выплаты»

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Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 30,2 млн российских пенсионеров. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день, — сказал министр.

Он предположил, что это выплата является рекордной по количеству и по охвату, которую когда-либо получали россияне.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям пенсионеров. В частности, служившим в противопожарной службе, в органах МВД, уголовно-исполнительной системы, в войсках Национальной гвардии. Глава государства объяснил необходимость подобной выплаты инфляцией.

Гражданам, выбравшим безналичный способ получения пенсий, выплата перечисляется на банковские карты. Остальные получат её другими способами вместе с ежемесячной пенсией.