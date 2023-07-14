В Минсельхозе выступили против запрета продажи алкоголя в супермаркетах Член совета при Минсельхозе Попович выступил против запрета продажи алкоголя в супермаркетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет продажи алкоголя в супермаркетах негативно отразится на винодельческих производствах, считает член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович. В разговоре с НСН эксперт уточнил, что инициатива депутатов Госдумы от партии ЛДПР приведет к тому, что придется вырубать большую часть виноградников, так как вино станет негде продавать.

То, что может быть хорошо для водки, всегда будет очень плохо для вина. Подобные меры приведут к тому, что вино вообще станет неинтересно производить и продавать. Те виноградники, которые мы сейчас высаживаем, начнем вырубать, потому что вино будет негде продавать, — пояснил Попович.

По его словам, следует в первую очередь определить, каким образом можно обеспечить продажу алкоголя в специализированных маркетах, отделив при этом винодельческую продукцию. Эксперт напомнил, что подобные предложения уже много раз обсуждались, но по объективным причинам не были приняты. Попович назвал данную инициативу «популистским подходом».

Сначала нужно отделить вино от водки, сказать, что делать с продуктами из этилового спирта, а потом говорить, как эти продукты по-разному продавать, — заключил эксперт.

Депутаты Госдумы ЛДПР предложили ограничить продажу алкоголя в супермаркетах. По их мнению, это позволит сократить количество спонтанных покупок спиртосодержащей продукции во время похода в магазины за продуктами.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил запретить продажу детских сигарет и шампанского. Психолог Наталья Наумова отметила, что такая инициатива правильна, так как подобная продукция формирует неправильный стереотип.