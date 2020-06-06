В Минпросвещения рассказали о плюсах цифровизации образования

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Цифровизация образования необходима для уменьшения бюрократических процедур при переходе с одной ступени обучения на другую.

Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По словам чиновника, цифровизация позволит получить максимальное количество информации о человеке, переходящем на следующую ступень образования. Также при расширении цифрового пространства не нужно будет собирать один и тот же документ несколько раз, что, в свою очередь, сократит бюрократические истории.

Как отметил глава подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян, в стране необходимо создать базу, которая позволила бы проверять документы учащихся, подданные дистанционно. В частности, в этом году для подтверждения подлинности электронных документов колледж будет обзванивать школы.

Ранее замминистра сообщил, что срок подачи документов для поступления в колледж продлён до 25 августа. При этом, абитуриент может подать необходимые бумаги при помощи Почты России. Также есть возможность сделать это по электронной почте и с помощью региональных порталов госуслуг — чтобы отправить скан-копии документов, в том числе медицинских справок. В ряде случаев, если в каком-либо колледже будут свободные места, документы будут принимать до конца августа, писал NEWS.ru.